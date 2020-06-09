Нападающий французского Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймар рассказал своим одноклубникам о том, что хотел бы покинуть команду. 28-летний форвард по-прежнему грезит возвращением в Барселону.

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар рассказал своим одноклубникам о том, что хотел бы покинуть команду. 28-летний форвард по-прежнему грезит возвращением в "Барселону".Это произошло в разговоре Неймара с теми партнерами по "ПСЖ", с кем у него имеются наиболее дружеские отношения, сообщает Mundo Deportivo. "Так или иначе, но я хочу вернуться в "Барселону", — признался бразилец.Напомним, что Неймар выступает за парижан с лета 2017 года, куда он перебрался как раз из "Барсы". Тогда он обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро. Сейчас "ПСЖ" требует за футболиста 175 миллионов евро, но каталонцы отказываются покупать игрока за такие деньги.