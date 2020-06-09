В Якутии появились огромные скопища комаров. Кровососущие насекомые сформировали целые тучи в воздухе, облепляя людей и постройки. С чем связано такое нашествие летающих вампиров – ..

В Якутии появились огромные скопища комаров. Кровососущие насекомые сформировали целые "тучи" в воздухе, облепляя людей и постройки.С чем связано такое нашествие летающих "вампиров" – неизвестно, однако ранее аналогичные скопления комаров заметили под Нижним Новгородом. СМИ предполагают, что это может быть последствием минувшей аномально теплой зимы в некоторых регионах России, сообщает телеканал "".