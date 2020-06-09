Актриса Екатерина Архарова разоткровенничалась с поклонниками. Она призналась, что испытывает невероятное счастье.

Актриса Екатерина Архарова разоткровенничалась с поклонниками. Она призналась, что испытывает невероятное счастье.Накануне артистка отправилась на прогулку с семьей. В своем инстаграм-аккаунте Екатерина Архарова разместила фотографию, где она стоит рядом с сыном Даниилом. Отметим, что это первый снимок, на котором можно разглядеть черты лица мальчика.По словам знаменитости, материнство – это лучшее, что случилось в ее жизни. "Невероятное счастье быть мамой этого сахарка!", – заявила Архарова. Свой пост она сопроводила хештегами "Любовь спасет мир", "Наш сладкий пирожок".Поклонники оценили кадр. Они пожелали семье артистки счастья. "Прекрасный малыш счастливых родителей! Вы по праву заслужили быть любимой женой и мамой!", "Муж, наверное, фотографирует! А сынулька на папу похож", – поделились мыслями комментаторы.Напомним, с июня 2014 года Екатерина Архарова была замужем за . Они прожили в браке меньше года. Причиной развода стало физическое насилие со стороны актера. Супруг неоднократно поднимал на звезду руку.8 Июн 2020 в 1:29 PDTВ 2017 году артистка стала встречаться с ресторатором Артемом Ильясовым. Они впервые появились вместе на церемонии закрытия фестиваля "Кинотавр" в Сочи. В 2019 году Екатерина Архарова родила возлюбленному сына Даниила.