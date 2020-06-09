Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для всего человечества. По всему миру умирают сотни тысяч людей, государства тратят огромные средства на борьбу с эпидемией, страдает экономика. В этих условиях внимание экспертов и политиков привлекла странная военно-биологическая активность США на Украине. Опыты Соединенных Штатов на постсоветском пространстве могут иметь далеко идущие последствия.

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для всего человечества. По всему миру умирают сотни тысяч людей, государства тратят огромные средства на борьбу с эпидемией, страдает экономика. В этих условиях внимание экспертов и политиков привлекла странная военно-биологическая активность США на Украине. Опыты Соединенных Штатов на постсоветском пространстве могут иметь далеко идущие последствия.Опасные инфекции у границ с РоссиейНедавно широкой общественности стало известно о подозрительных экспериментах, которые американцы проводят в своих лабораториях на Украине. Раскрыть информацию об активности США потребовали в партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Поскольку ответа от властей страны не было, партийцы обратились в ООН.Собственное расследование военно-биологической активности Штатов на Украине провел профессор Академии Военных наук, политолог Сергей Судаков. Он выяснил, что проводимые Пентагоном опыты в непосредственной близости от России несут непосредственную угрозу для нашей страны.На условиях анонимности сотрудники украинского Минздрава подтвердили исследователю наличие как минимум четырех проектов – все они направлены на изучение особо опасных инфекций. Исследования ведутся американским Агентством по снижению угрозы (DTRA), задействованы украинские Минздрав и Минобороны. Кстати говоря, агентство не подотчетно Конгрессу, а значит, имеет полную свободу действий.Наибольшее опасение вызывает проект "Распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз" под кодовым названием UP-8.Американцы проводили тестирование украинских военнослужащих. Были взяты сыворотки крови четырех тысяч человек. По официальной информации, биоматериал изучался на наличие антител к хантавируса и вирусу ГЛКК. Примечательно, что по официальным документам допускалась гибель тестируемых. Что ставит под вопрос официальную версию опытов: в конце концов, от исследования на антитела еще никто не умирал.Опыты с двойным назначениемСША привлекли к проведению опытов научных работников из университетов и исследовательских центров Флориды, Нью-Мексико, Теннесе, Альбукерке. Со стороны Украины опыты находились под надзором Центрального санитарно-эпидемиологического управления Вооруженных сил Украины при поддержке нескольких региональных санитарных управлений. Также были задействованы поликлиники в Киеве, Львове и других городах.Украинцы проводили сбор биоматериала на своей территории, после чего отправляли американцам. Таким образом, США получили достаточно биоматериала для изучения украинских военнослужащих. Более того, в руках Пентагона оказались штаммы различных инфекций, которые распространили на территориях, граничащих с Россией, сообщают ."Зачем США задействовать столько ресурсов для проведения исследований с участием украинских военнослужащих? Ведь если речь идет о выявлении антител, логичнее было бы провести подобные исследования на американских военнослужащих, а не тратить дополнительные средства на изучение малораспространенных вирусов на территории другой страны", – задаются вопросом журналисты.Подозрительности добавляет и тот факт, что научных публикаций о проводимых исследованиях до сих пор не появилось. "Не связан ли интерес МО США к хантавирусам с тем, что они являются эндемичными для южных регионов России?" – пишет "АиФ".Такие опыты могут иметь двойное назначение, сообщил источник Сергея Судакова в Минздраве Украины. В ведомстве не исключили, что опыты могут быть использованы для создания биологического оружия, причем выборочного действия – направленного на конкретный генотип.Всемирная организация здравоохранения внесла хантавирусы и ГКЛА в перечень агентов, которые используют в качестве биологического оружия. Их легко переносят грызуны, и если где-то появилось зараженное животное – эпидемия обязательно вспыхнет.Стоит также отметить, что утверждения США о якобы мирном характере исследований противоречат принимаемым ими действиям на международном поле. Соединенные Штаты препятствуют обеспечению контроля над биоразработками, протокол о запрещении разработки биологического оружия тоже отказываются принимать. Стоит ли говорить, что такое поведение может привести к катастрофическим последствиями в виде новых смертоносных эпидемий.Подопытные украинцыОбъектом изучения в проекте UP-6 стали бактерии Rickettsia и Coxiella burnetii – они вызывают тиф и ку-лихорадку. Американские исследователи при помощи украинских специалистов получили образцы крови у добровольцев. Главные требования – отсутствие заболевания и гражданство Незалежной. В Пентагоне провели углубленное исследование материала, чтобы понять воздействие патоненов на конкретную этническую группу.Бактерию Coxiella burnetii, которая представляет особый интерес для военных США, американцы испытывали с 1962 по 1973 год на собственных гражданах. Исследования велись в рамках разработки биологического оружия. Официально о закрытии проекта было объявлено почти 50 лет назад, но нельзя исключать, что в Пентагоне продолжают исследования этой бактерии в качестве перспективного средства поражения противника.Исследование биоматериалов со штаммами опасных патоненов американцы вели в рамках проектов UP-3, UP-5 и UP-6. Так, UP-3 был организован с привлечением частных компаний и под руководством ученых из крупнейших американских универстетов. Были отобраны образцы переносчиков инфекций из Волынской и Львовской областей.В свою очередь проект UP-5 был направлен на изучение возбудителей вирусов геморрагической лихорадки Крыма-Конго, хантавирусов, вируса клещевого энцефалита, вируса псевдобешенства и лептоспироза в Одесской области и в Крыму. Результаты исследований направили в Пентагон, при этом украинские специалисты имели ограниченный доступ к проектам.Опасность утечкиС 2005 года Украине в рамках определенного контракта предоставлялась техническая помощь для постройки и модернизации устаревших лабораторий. Только под давлением СМИ и многочисленных публикаций эту информацию подтвердили в Минздраве Украины. Получается, что в Киеве не отрицают, что Пентагон получил контроль над деятельности объектов Минздрава Незалежной, и как следствие – полный контроль над проведением исследований в собственных целях.Одним из подрядчиков Агентства по снижению угрозы (DTRA) является американская компания Black&Veatch. Официально она занимается строительством важной инженерной инфраструктуры, но на самом деле ответственна за создание и функционирование целой сети лабораторий на постсоветском пространстве, причем организация неоднократно оказывалась в центре скандалов, пишет "АиФ".Один из объектов находится в Киеве. В здании хранится коллекция особо опасных вирусов и бактерий. При этом само здание находится не в лучшем состоянии – созданы все условия для утечки опасных микроорганизмов, а деятельность сотрудников подвергалась неоднократной критике со стороны экспертов и неравнодушной общественности. К слову, американские лаборатории в Грузии располагаются в современных и безопасных сооружениях.Кто контролирует?Работу биологических лабораторий на Украине контролирует Комитет по биоэтике – это представительство Управления по вопросам защиты прав человека как объекта исследований (OHRP) США. По данным Сергея Судакова, за деятельность Black&Veatch на Украине отвечает Лэнс Липпенкотт. Американским куратором и общим руководителем проекта выступает профессор Коллин Б. Джонсон из Университета штата Теннеси.Джонсон далеко не новичок в проектах по изучению вирусов и особо опасных инфекций. Все они проводятся под патронажем и при финансовой поддержке Пентагона. "В 2007-2011 гг. она принимала активное участие в исследовании SARS-CoV, который сейчас чаще встречается под названием "коронавирус". Судакову удалось найти две ее научные работы, посвященные разработке методов выявления ингибиторов коронавируса (т. е. веществ, препятствующих его распространению) и наблюдениям за развитием SARS-CoV в живом организме на примере подопытных животных", – пишут "Аргументы и факты" со ссылкой на исследования Сергея Судакова.По его данным, с украинской стороны работой руководит Ирина Демчишина, которая заведует вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья МЗУ. Она готовит отчетность для Black&Veatch. Ведущим специалистом по анализу биоматериала выступает Игорь Лозинский из Львовского национального медицинского университета, а руководитель Центрального санитарно-эпидемиологического управления ВСУ полковник Сергей Литовка курирует проведение исследований на военнослужащих украинской армии.Угроза национальной безопасностиДо 2012 года биопрограмма под эгидой Агентства по снижению угроз проводилась и в нашей стране. Но Москва остановила сотрудничество из-за несоответствия национальным интересам. После этого США полностью переключились на Украину. Но результаты исследований с легкостью можно использовать против России.Стоит отметить, что летом 2017 года командование военно-воздушных сил США разместило контракт на закупку образцов РНК европеоидной расы. На это отреагировал президент Владимир Путин."Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации", – сказал глава государства."Эксперты предупреждают, что полученные образцы могут использоваться для создания новых вирусов, которые будут поражать конкретные этносы. Подобную ситуацию мы наблюдали в 2002 году во время эпидемии атипичной пневмонии в Китае, когда от коронавируса SARS пострадали только китайцы и другие азиаты", – пишет "АиФ".Вирус может распространяться быстро и незаметно. Эпидемия COVID-19 это наглядно продемонстрировала. Очевидно, что последствия от кипучей активности США на Украине могут быть катастрофическими. Вряд ли в Вашингтоне оставили надежды наказать "строптивых русских".