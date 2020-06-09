Железнодорожный районный суд исправил ошибку с флагом. Сегодня горожане стали свидетелями развивающегося на здании суда флага Сербии. Его оперативно поменяли на российский триколор.

Железнодорожный районный суд исправил ошибку с флагом. Сегодня горожане стали свидетелями развивающегося на здании суда флага Сербии. Его оперативно поменяли на российский триколор.В судебном департаменте области корреспонденту ГТРК "Новосибирск" пояснили, что ошибка произошла по вине рабочего, который вешал флаг. "Он недосмотрел, бывает, это человеческий фактор", — оправдались в ведомстве.Напомним, аналогичный случай был 12 мая. На одной из школ Калининского района Новосибирска ошибочно вверх ногами повесили российский триколор, в результате чего он стал сербским символом. Администрация принесла извинения и заменила флаг. Еще один курьез с флагом произошел в начале мая. Тогда город Татарск вошёл в состав немецкого княжества Шаумбург-Липпе.