После длительной разлуки, когда из-за коронавируса и самоизоляции между друзьями были только виртуальные контакты, при встрече хочется крепко, от души обняться с ними, но не опасно ли пока это? Об этом Вести.Ru спросили директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова.

Так совпало, что 9 июня - в Международный день друзей — москвичи получили возможность после ограничений из-за коронавируса вновь свободно передвигаться по городу. А значит, встречаться с друзьями, которых не видели больше двух месяцев.После длительной разлуки, когда между друзьями были только виртуальные контакты, хочется крепко, от души обняться с близкими людьми, но не опасно ли пока это делать? Вдруг, сами того не зная, вы или ваш друг являются бессимптомными носителями вируса? Об этом 33Live.RuRu спросили директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова."Отмена самоизоляции и цифровых пропусков не означает, что отменены все карантинные мероприятия", — говорит вирусолог.Он также обращает внимание на то, что кафе будут открыты в столице только к концу июня и то только в том случае, если позволит эпидемическая обстановка.Если ситуация изменится в худшую сторону, власти могут вернуть и даже усилить ограничительные меры.Чтобы этого не произошло, надо сохранять самообладание и правильно себя вести, советует Викулов.А это значит, поясняет вирусолог, "стараться не кучковаться, не иметь тесных контактов, пока не окончилась пандемия, и соблюдать все меры безопасности в магазинах, аптеках и общественном транспорте, где могут быть заболевшие, бессимптомные носители".На вопрос, неужели нельзя даже аккуратно приобняться при долгожданной встрече с близкими людьми, вирусолог отвечает однозначно: "Обниматься не рекомендуется".Однако если не видевшиеся долго люди все-таки кинулись в объятья друг друга, то дальше – ответственность каждого человека."Если человек хочет рисковать — это его право, но ответственность впоследствии ложится на него. Если он принесет возбудитель домой и заразит пожилых родственников или других слабых здоровьем близких людей, то ответственность будет на нем", — предупреждает Георгий Викулов.На вопрос, виден ли свет в конце туннеля, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций отвечает, что "мы находимся в плато, постепенно уменьшается число заболевших, но есть региональный трек, который пока достаточно настораживающий"."И чем больше мы будем контактировать и обниматься, тем дольше будет продолжаться пандемия в нашей стране", — отмечает Георгий Викулов.