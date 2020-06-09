10 июня в 14:00 Владимирская областная научная библиотека проведёт ХXI Общегородской диктант, который в этом году состоится в режиме онлайн. Акция приурочена к празднованию Дня России.
Текст для написания подбирают и озвучивают опытные преподаватели Педагогического института Владимирского государственного университета. Все участники мероприятия получат памятные сертификаты. Итоги будут опубликованы на условиях анонимности (под порядковыми номерами) на сайте областной научной библиотеки (library.vladimir.ru).
Чтобы принять участие в диктанте в режиме онлайн, необходимо:
– скачать фирменный бланк диктанта на сайте библиотеки и распечатать его;
– 10 июня в 14:00 включить прямую трансляцию диктанта на сайте библиотеки или на официальной странице библиотеки в социальных сетях;
– написать текст диктанта от руки на фирменном бланке;
– выслать отсканированный/сфотографированный текст в формате jpg по адресу [email protected]
до 12:00 11 июня. В ответном письме придёт персональный порядковый номер и сертификат участника диктанта.
В объявленный день можно будет посмотреть результаты проверки диктанта на сайте библиотеки library.vladimir.ru.