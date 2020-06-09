Экономика еврозоны в I квартале 2020 года сократилась менее резко, чем первоначально предполагалось, хотя спад все же был крупнейшим за всю историю наблюдений.

Экономика еврозоны в I квартале 2020 года сократилась менее резко, чем первоначально предполагалось, хотя спад все же был крупнейшим за всю историю наблюдений.ВВП 19 стран валютного блока в январе-марте сократился на 3,6% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Это самое резкое квартальное снижение с начала сбора данных в 1995 году. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 3,8%.В IV квартале 2019 года был зафиксирован рост ВВП на 0,1% в квартальном выражении.Согласно пересмотренным данным в годовом выражении ВВП еврозоны в январе-марте сократился на 3,1%, а не на 3,2%, как сообщалось ранее, после роста на 1% в октябре-декабре.Экономика стран Евросоюза в I квартале сократилась на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% в годовом выражении. В октябре-декабре рост составлял 0,1% и 1,2% соответственно.Экономика Германии, крупнейшая в Европе, в январе-марте сократилась на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, когда было зафиксировано снижение на 0,1%. Спад в течение двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии.Экономика Франции, вторая по величине в еврозоне, также вошла в рецессию. ВВП страны сократился на 5,3% в I квартале после снижения на 0,1% в IV квартале 2019 года.Экономика Италии в январе-марте сократилась на 5,3% в квартальном выражении после снижения на 0,2% в октябре-декабре.В Испании было зафиксировано снижение ВВП на 5,2% после роста на 0,4% в IV квартале прошлого года.Европейский центральный банк по итогам июньского заседания оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях и увеличил объем чрезвычайной программы покупки облигаций (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), чтобы поддержать экономику еврозоны в условиях пандемии COVID-19.