Жена знаменитого дизайнера Валентина Юдашкина Марина показала его свежие фотографии. Поклонники расстроились, глядя, как сдал кутюрье. известного кутюрье расстраивают поклонников.

Жена знаменитого дизайнера Валентина Юдашкина Марина показала его свежие фотографии. Поклонники расстроились, глядя, как сдал кутюрье. известного кутюрье расстраивают поклонников.На снимках звезда сидит за прекрасно сервированным столом. "Завтрак, который я приготовила для Валентина, любимое блюдо Клода Моне, может станет и нашим!" – подписала свой пост супруга Юдашкина.Внешний вид модельера шокировал россиян. На кадрах кажется, что за время карантина 56-летний дизайнер совсем усох. Лицо кутюрье вытянулось и "заострилось". Поклонники заподозрили, что Валентин Юдашкин все еще борется с онкологией и "болезнь его не отпускает".Как писали "Дни.ру", недавно кутюрье появился в эфире очередного выпуска "Пусть говорят", посвященного пандемии коронавируса. Валентин Юдашкин отметил, что в режиме самоизоляциине скучает. По его словам, у него много интересной работы. "Для меня это время и подумать, и решить какие-то вещи на перспективу", – высказался дизайнер.7 Июн 2020 в 11:35 PDTНапомним, о том, что у модельера рак, стало известно несколько лет назад. В 2016 году он впервые пропустил собственный показ на Неделе моды в Париже из-за операции на почке.Позже признался в наличие страшного диагноза. При этом он заверял, то болезнь вошла в стадию ремиссии.