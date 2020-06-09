Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. Жителей Чечни Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева приговорили к 18 и 19 годам заключения в колонии строгого режима.

Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. Жителей Чечни Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева приговорили к 18 и 19 годам заключения в колонии строгого режима.Как сообщили в Следственном комитете России, суд признал Дудиева и Донашева виновными по статьям об участии в банде (часть 2 статьи 209 УК РФ), о вооруженном мятеже (статья 279 УК РФ) и о посягательстве на жизнь военнослужащих (317 УК РФ).Следователи установили, что 29 февраля 2000 года Дудиев и Донашев в составе вооруженной банды напали на военных шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Нападение произошло в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Дудиев и Донашев вели стрельбу из автоматов Калашникова. В итоге 84 военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.Ранее в связи с участием в этом же нападении были осуждены 14 человек. Среди них оказался гражданин Украины Александр Малофеев. Все они получили длительные сроки лишения свободы.