После разлива топлива под Норильском спасатели собрали с почвы 1,5 тысячи кубометров нефтепродуктов, сообщили в МЧС. Компания Газпром нефть перебросила своих специалистов и технику для помощи в ликвидации последствий. Разгерметизация одного из резервуаров произошла в конце мая. Происшествие получило статус чрезвычайной ситуации федерального уровня.

После разлива топлива под Норильском спасатели собрали с почвы 1,5 тысячи кубометров нефтепродуктов, сообщили в МЧС. Компания "Газпром нефть" перебросила своих специалистов и технику для помощи в ликвидации последствий. Разгерметизация одного из резервуаров произошла в конце мая. Происшествие получило статус чрезвычайной ситуации федерального уровня.До очередного участка работы добираться приходится на вездеходах. Пятна и даже целые озера солярки разбросаны в радиусе нескольких километров. С воздуха их выдает бурый цвет, а на земле стоит сильнейший запах топлива, от которого даже у бывалых нефтяников начинает кружиться голова. Чтобы работать, приходится надевать респираторы.- Вот, смотрите — это все солярка. Где-то на 40 процентов. Воды почти не видно.В местных водоемах сейчас тысячи тонн отравляющей все живое солярки. Но дело не только в количестве. Токсичные пятна повсюду: и в основном русле реки, и в примыкающих ручьях, и в плавнях. Этот участок тундры буквально пропитан топливом.Людей и грузы доставляют на вертолетах, хотя до Норильска около 20 километров. Дело не только в бездорожье. Тяжелые грузовики могут навредить и так уже пострадавшей экосистеме тундры.От отравления природу спасает настоящая сборная. В спецотряде компании "Газпром нефть" специалисты из четырех городов: Санкт-Петербурга, Ноябрьска, Мегиона и Ханты-Мансийска. 72 опытных нефтяника и десятки тонн специального оборудования.Пятна солярки сначала окружили заградительными бонами. Они не дали пленке из топлива уйти дальше по течению. Сейчас из таких ловушек нефтепродукты перекачивают в емкости.В сутки спасатели и нефтяники планируют собирать по 1,5 тысячи тонн. После этого территорию нужно обязательно обработать сорбентами, чтобы от солярки не осталось и следа."В связи с ветром и половодьем идет подъем воды. Пятна движутся по акватории, заходят в озера, постоянно приходится менять дислокацию, проводить разведку как верхом, так и низом, выискивать такие пятна. Оперативно дислоцируемся в точку, локализуем пространство, отбираем нефтесодержающую жидкость и повторяем все сначала", — рассказывает Виктор Сорокин, начальник департамента производственной безопасности компании "Газпром нефть".В две смены и практически круглосуточно — в таком режиме работы продолжаются и у самой ТЭЦ-3."Мы привезли с собой 85 тонн оборудования. Вылетело два борта Ил-86, борт с персоналом, и после мы довозили оборудование еще двумя вертолетами. Мы привезли 15 тонн сорбента и 6 постов для сбора нефти", — уточнил Виктор Сорокин, начальник департамента производственной безопасности компании "Газпром нефть".С момента аварии прошло уже 10 суток, но спасатели продолжают вывозить сотни кубометров отравленного грунта. Земля впитала в себя почти 100 железнодорожных цистерн солярки.Временное нефтехранилище с виду больше похоже на большой надувной матрас. Внутри находится смесь из солярки и грязиЗа ликвидацией последствий внимательно следят не только экологи и специалисты. К месту разлива приехали коренные жители этих мест. Для ненцов и долганов эти земли особенные. Народы севера здесь живут сотни лет. Обряд кормления духов как своеобразное извинение перед рекой."Мы провели обряд кормления реки, обратились к духам реки. Но без современных средств не обойтись", — говорит Сергей Сизоненко, руководитель таймырской местной районной общественной организации развития гражданских инициатив "Вместе".Собрать разлившуюся солярку планируют за две недели. Но работы по восстановлению на этом не закончатся. По самым оптимистичным прогнозам, на то чтобы прийти в себя после такого нефтяного нокаута, экосистеме понадобится несколько лет.