Катавшийся на роликовых коньках молодой человек насмерть сбил 81-летнюю женщину в городе Березовский Свердловской области. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Парня ..

Катавшийся на роликовых коньках молодой человек насмерть сбил 81-летнюю женщину в городе Березовский Свердловской области. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.Парня запечатлели камеры. В настоящее время полиция устанавливает его личность. Известно, что инцидент произошел на велодорожке: виновник врезался в пенсионерку сзади, из-за чего та упала и ударилась головой. Через три дня она скончалась.