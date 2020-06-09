На телеканале Россия 1 Олег Газманов рассказывает о долгом пути к счастью с Мариной – женщиной, которую он называет своим ангелом, о том, как едва не погиб во время концерта в Артеке, об опухоли, из-за которой начались проблемы с голосом, и о концертах, которые собирают сотни тысяч поклонников.

На телеканале "Россия 1" Олег Газманов рассказывает о долгом и мучительном пути к счастью с Мариной – женщиной, которую он называет своим ангелом, о том, как едва не погиб во время концерта в "Артеке", об опухоли, из-за которой начались проблемы с голосом, и, конечно, о концертах, которые собирают сотни тысяч поклонников.Певец вспоминает, как в 2005 году в День Победы он выступал с концертом на Поклонной горе в Москве. Организаторы предполагали, что соберется около 400 тысяч зрителей, но на программу Газманова "Песни Победы" пришло на миллион больше зрителей.В результате поклонники певца заполонили Кутузовский проспект, и главы разных стран, в том числе президент США, которые разъезжались после торжеств 9 мая на Красной площади, не могли проехать по правительственной трассе.Рассказывает Олег Газманов и о песне, с которой после долгого пути к признанию он, наконец, "выстрелил".Это была песня "Эскадрон", драматургию к которой артист долго продумывал, чтобы зацепить зрителей.Тогда был придуман образ человека в шинели без погон — романтический образ военного человека, героя в глазах общества, и трюк, для которого певцу и мастеру спорта по гимнастике предстояло во время выступления выбрать время.Премьера песни состоялась в "Лужниках". Большую часть заводной композиции Газманов стоял как вкопанный и только на проигрыше во второй половине песни сбросил шинель и исполнил покорившие зрителей сальто и шпагат."Это, конечно, очень здорово сыграло", — вспоминает Газманов.Откровенно рассказывает он и о том, каким непростым был путь к счастью с Мариной — женщиной, которую он увидел со спины из окна автобуса на гастролях в Воронеже и мгновенно почувствовал в ней свою судьбу.Правда, были моменты, когда казалось, что совместной жизни не получится. Тогда Газманов написал щемящую душу песню "Прощай".Однако чувства были столь сильны, что они все-таки стали супругами, хоть и пришлось для этого Олегу развестись с первой женой Ириной — матерью Родиона, с которой они прожили 20 лет, а Марине развестись с мужем, когда она была от него беременна.Филиппа, сына Марины, Газманов считает своим, и это даже не обсуждается. Вместе они уже больше 30 лет. И сейчас, признается артист, "свою Марусю" он любит, возможно, даже больше, чем в начале отношений.Ей, как и младшей дочке Марианне, посвящено несколько песен, причем, одну из них Филипп Киркоров просил продать ему, стоя перед Газмановым на коленях.В том, что Марина – не только муза, вдохновляющая его на творчество, но и ангел-хранитель в обычной жизни, Газманов убедился, когда у него обнаружили в горле злокачественную опухоль.Артист вспоминает, как врач перед операцией дал всего 30-40 процентов на то, что он снова сможет петь. "Я подумал, что жизнь кончилась", – вспоминает Газманов. К счастью, все обошлось, и певец вновь собирает огромные залы поклонников.Что певец отвечает тем, кто обвиняет его в "излишнем" патриотизме? Какое условие поставила Марина, согласившись официально выйти за певца замуж, и почему Газманову было непросто его выполнить?Что произошло после того, как Олег увидел ее со спины из окна автобуса в Воронеже, и как все-таки им удалось соединиться? Какие песни он посвятил своей дочке, и общаются ли Родион с Филиппом?Что случилось во время концерта в "Артеке", и какая мысль его вернула тогда практически с того света? И в чем абсолютно точно уверен любимый миллионами артист?Об этом периоде своей жизни Олег Газманов рассказывает во второй части программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".Накануне певец поделился с ведущим и телезрителями воспоминаниями о жизни в Калининграде и о том, как до 37 лет упорно добивался признания его творчества.