Подозреваемые организовали и осуществляли на территории г. Москвы деятельность по незаконной продаже табачной продукции...
«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу г. Москвы задержали троих жителей столицы по подозрению в незаконном сбыте немаркированной табачной продукции», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в торговых помещениях на улице Плещеева обнаружено и изъято около 9 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму около 470 тысяч рублей.
Установлено, что подозреваемые организовали и осуществляли на территории г. Москвы деятельность по незаконному приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции.
Полицейские установили, что подозреваемые, заведомо зная, что купля-продажа продукции без специальной маркировки на территории Российской Федерации запрещена, осуществляли незаконный оборот данной продукции на территории Северо-Восточного округа города Москвы.
Задержанными оказались трое жителей Москвы в возрасте от 38 до 42 лет.
Следственным управлением УВД по СВАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление каналов поступления и производства немаркированной табачной продукции.
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29