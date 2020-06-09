Подозреваемые организовали и осуществляли на территории г. Москвы деятельность по незаконной продаже табачной продукции...

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу г. Москвы задержали троих жителей столицы по подозрению в незаконном сбыте немаркированной табачной продукции», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в торговых помещениях на улице Плещеева обнаружено и изъято около 9 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму около 470 тысяч рублей.Установлено, что подозреваемые организовали и осуществляли на территории г. Москвы деятельность по незаконному приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированной табачной продукции.Полицейские установили, что подозреваемые, заведомо зная, что купля-продажа продукции без специальной маркировки на территории Российской Федерации запрещена, осуществляли незаконный оборот данной продукции на территории Северо-Восточного округа города Москвы.Задержанными оказались трое жителей Москвы в возрасте от 38 до 42 лет.Следственным управлением УВД по СВАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление каналов поступления и производства немаркированной табачной продукции.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29