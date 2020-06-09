Злоумышленник путем свободного доступа похитил из гаражного бокса травматический пистолет и денежные средства. Ущерб составил 1 млн рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали приезжего мужчину, подозреваемого в краже денежных средств и хищении оружия.В территориальный отдел полиции обратился житель района. По словам заявителя, неизвестный путем свободного доступа похитил из находящегося у него в пользовании гаражного бокса травматический пистолет и денежные средства. Ущерб составил 1 млн рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый приезжий.Как установили стражи порядка, злоумышленник воспользовался тем, что гаражный бокс был не заперт, проник в него и совершил данное противоправное деяние. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража» и статьей 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22