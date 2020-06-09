Больше половины россиян планируют провести отпуск и еще половина из них хотят провести отпуск в путешествии по России, следует из исследования Работа.ру и Сберавто.

Больше половины россиян планируют провести отпуск и еще половина из них хотят провести отпуск в путешествии по России, следует из исследования "Работа.ру" и "Сберавто".По итогам опроса из всех регионов страны, 52% россиян планируют отдых этим летом, а остальные в летний отпуск не пойдут.Из запланировавших отпуск 31% планируют путешествие по стране, 18% проведут отдых на даче, а еще 20% надеются на отдых за рубежом. 18% опрошенных останутся отдыхать дома.Для путешествия по стране россияне чаще всего выбирают собственный автомобиль.Ранее опрос Boston Consulting Group и "Ромира" указал на изменения привычек россиян из-за пандемии. Жители страны планируют сократить расходы, больше бывать с семьей и отдыхать на природе, больше заниматься спортом.А опрос определил, куда поедут туристы после окончания самоизоляции.По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за резкого роста интереса к внутреннему туризму отдых на российских курортах может подорожать на 30%. Это произойдет в случае сохранения ограничений на зарубежные турпоездки и при ожидаемом практически нулевом потоке иностранных туристов в страну, сообщил "Известиям" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов."Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По тому, как происходит бронирование на июль-август, видно, что цены могут подняться значительно, то есть более чем на 20-30%", — прогнозирует Курносов.По итогам 2019 года одним из самых дешевых пляжных отдыхов для россиян стали российские курорты: в среднем для туров на двоих с перелетом "сюда" составила от 42,7 тысячи руб. (Большой Сочи) до 50-51 тысячи руб. (Анапа и Крым).Полноценно туристическая отрасль в регионах России заработает с 1 июля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина.Весь июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры, а с 1 июля можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок. В 25 регионах отели уже открылись и работают на прием гостей.А пока в первых числах июня 2020 года первые отдыхающие прибыли в санатории Кавказских Минеральных Вод - жители Брянской и Московской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов. Для них уже открыты 6 учреждений, еще 27 должны распахнуть двери в ближайшие дни.