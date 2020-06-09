Журналисты сняли на видео момент, когда помощники Михаила Ефремова вывели из больницы и посадили в такси жену водителя фургона, в который актер врезался. Сообщается, что женщина пребывала в ..

Журналисты сняли на видео момент, когда помощники Михаила Ефремова вывели из больницы и посадили в такси жену водителя фургона, в который актер врезался. Сообщается, что женщина пребывала в тяжелом эмоциональном состоянии и постоянно плакала. Позже, в пять утра 9 июня, мужчина ушел из жизни.Стала известна причина смерти пострадавшего водителя. Сломанные ребра пробили легкие, из-за чего началось внутреннее кровотечение, остановить которое врачам оказалось не под силу.