Знаменитый актер, чуть не убил. Но убил другого человека, - очевидец утверждает, что актер Михаил Ефремов, ставший участником ДТП в Москве, находился в состоянии опьянения. Официального подтверждения этой информации нет.

Актер Михаил Ефремов стал участником серьезного ДТП, произошедшего вечером в понедельник, 8 июня, в центре Москвы."Он чуть нас только что не "ушатал". И потом выскочил на "встречку", — рассказал очевидец аварии.По предварительным данным, Ефремов мог находиться в состоянии опьянения – об этом говорят свидетели инцидента. Отметим, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.