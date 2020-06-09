Сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летних анархистов из Красноярского края – по версии следствия, молодые люди могли готовиться к осуществлению террористической деятельности. Юноши изучали способы изготовления бомб и взрывчатых веществ, после чего проверяли полученные знания на практике.

Трое 14-летних подростков из Красноярского края стали фигурантами уголовного дела по статье "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности", возбужденного региональным управлением СК РФ после рассмотрения материалов, полученных от сотрудников ФСБ России.Как сообщает пресс-служба ведомства, молодые люди, являющиеся приверженцами анархистских взглядов, длительное время, начиная с октября 2019 года, совместно готовились к совершению противоправных действий.По версии следствия, юноши изучали запрещенные фильмы и видеоролики, где рассказывалось о способах изготовления взрывчатых веществ и бомб. После этого подростки закрепляли теорию практикой, устраивая испытания в безлюдных местах.