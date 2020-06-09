Светлана Бондарчук обладает завидной фигурой для своего возраста. 51-летняя модель не стесняется демонстрировать свои достоинства.

Светлана Бондарчук обладает завидной фигурой для своего возраста. 51-летняя модель не стесняется демонстрировать свои достоинства.Знаменитость показала поклонникам интимную фотографию, сделанную во время отдыха на море. На снимке, опубликованном в социальной сети "Инстаграм", Светлана Бондарчук запечатлена в белой майке и коротких шортах.В подписи к кадру модель призналась, что после смягчения ограничений записалась к косметологу, массажисту, мастеру маникюра и другим специалистам. "Хотя мы были прекрасны и так, да, девочки?", – обратилась звезда к своим подписчикам.Однако пользователи не спешили ответить на ее вопрос. Они обратили внимание, что на фотографии модель позирует без нижнего белья. "Вы любой красотке фору дадите! Молодая, красивая, энергичная, умная", "Вы такая естественная", – поделились мыслями восхищенные комментаторы.4 Июн 2020 в 11:43 PDTНекоторые пользователи раскритиковали внешний вид звезды. По их мнению, Бондарчук следует носить более скромные наряды. "Надевайте бюстгальтер, для другого возраста этот вид", "Фото ужасное, зачем выкладывать, не понимаю", – заявили подписчики.Ранее знаменитость разместила видеозапись, где она занимается йогой. В комментариях многие поклонники отметили, что за время самоизоляции стала выглядеть хуже. Модель перестала наносить макияж и закрашивать седину.