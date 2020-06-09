Генеральный прокурор США Уильям Барр исключил вероятность того, что британский принц Эндрю будет экстрадирован в Соединенные Штаты.

Генеральный прокурор США Уильям Барр исключил вероятность того, что британский принц Эндрю будет экстрадирован в Соединенные Штаты.Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на адвокатов принца, что сын королевы Елизаветы II Эндрю трижды предлагал выступить в качестве свидетеля по делу Джеффри Эпштейна. Эти сведения противоречат заявлению американских прокуроров о нежелании принца сотрудничать со следствием, сообщает телеканал "Россия 24".Как сообщалось, миллиардер Джеффри Эпштейн обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию, а летом прошлого года покончил с собой. Принц Эндрю рассказал о своей дружбе с Эпштейном, после чего подвергся резкой критике со стороны общественности и был вынужден временно отказаться от исполнения официальных обязанностей.