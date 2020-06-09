Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пообещал устранить за неделю проблемы по оформлению выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пообещал устранить за неделю проблемы по оформлению выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.Вопрос обсуждался в ходе совещания с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.По словам Котякова, есть проблемы с выплатами на детей в возрасте от 3 до 7 лет: в регионах начался прием заявлений. Сейчас выплата проводится семьям на 523 тысячи детей.В 24 регионах появились проблемы, возможно, из-за резкого роста обращений. "Сейчас вынуждены совместно с Минкомсвязью ликвидировать имеющиеся проблемы. Коллеги обещают, что на этой недели все технические вопросы будут устранены и мы полноценно уже и в этих 24 субъектах будем осуществлять эту выплату", — пояснил Котяков.Валентина Матвиенко обратила внимание и на несогласованность между органами власти, обеспечивающими выплаты."Такие бюрократические узлы надо оперативно развязывать, чтобы люди не тратили нервы и время на получение положенной им помощи", — подчеркнула Матвиенко.Начисление пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начинается с 1 января 2020 года с учетом первых пяти месяцев 2020 года после подачи заявления в июне. Размер пособия — около 5,5 тысячи руб. в месяц. Пособия предназначены для 2 миллионов детей.Ранее портал госуслуг оказался перегруженным из-за оформления пособий на детей в возрасте от трех до 16 лет. 11 мая президент объявил о том, что семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет будет выплачено 10 тысяч руб. на каждого ребенка. Получить их смогут в общей сложности 27 миллионов детей.Минкомсвязь запустила специальный сервис posobie16.gosuslugi.ru для подачи заявления на выплаты. 12 мая наплыв посетителей был рекордным за все время существования портала. Нагрузка была выше в 10 раз средних показателей за апрель, а количество пользователей, обратившихся на портал, превысило 17 миллионов. А 13 мая к 14 часам составило более 10 миллионов человек. В те дни на портале оформлялось более 2 тысяч заявлений в минуту только по этой услуге. Минкомсвязь РФ решила проблему и увеличила мощности портала госуслуг после рекордного роста нагрузки.