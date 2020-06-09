Алена Водонаева в шоке из-за аварии в Москве, которая произошла по вине Михаила Ефремова. Блогерша пожелала гореть в аду тем, кто садится за руль нетрезвым.

Алена Водонаева в шоке из-за аварии в Москве, которая произошла по вине Михаила Ефремова. Блогерша пожелала гореть в аду тем, кто садится за руль нетрезвым.Гневной речью экс-участница "Дома-2" разразилась в своеминстаграм-аккаунте. Она вспомнила, как работая криминальной журналисткойв Тюмени, снимала ДТП."Фу, как противно отновости про Ефремова, это просто чудовищно", – высказалась звезда. "Я считаю,что люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии – просто исчадья ада",– заявила Алена Водонаева.Она отметила, что в Сетимного ужасных сцен, когда водители въезжают в остановки, сбивают людей напешеходных переходах и пьяные вылетают на встречную полосу. Блогерша негодует:зачем люди в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль, если можновызвать такси.9 Июн 2020 в 2:38 PDTНапомним, ДТП с участиемМихаила Ефремова произошло вечером 8 июня. На Смоленской улице джип"Гранд Чероки" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада".Водитель "Лады" скончался. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.Какписали "Дни.ру", воспитывает единственного сына Богдана. Онадержит его в ежовых руковицах. Сутки напролет мальчки проводит за компьютером,однако не играет в "стрелялки", как многие его сверстники. Ребенок занимаетсяв Инжинириуме при МГТУ имени Баумана (курсы для детей и школьников в центреинновационного творчества и технопарке. – Прим. ред.).