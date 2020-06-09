КНДР с полудня вторника дня блокирует все линии связи с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство ЦТАК, отметив, что это только первый шаг к уничтожению всех способов связи с соседней страной.

КНДР с полудня вторника дня блокирует все линии связи с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство ЦТАК, отметив, что это только первый шаг к уничтожению всех способов связи с соседней страной.Поводом к резкому охлаждению отношений послужили агитационные листовки против Северной Кореи, которые отправляли с юга с помощью воздушных шаров. Накануне утром Пхеньян уже проигнорировал сеанс ежедневной связи. Сеул ситуацией обеспокоен.