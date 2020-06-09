То, что знаменитый актёр злоупотреблял алкоголем — секретом ни для кого не было. Он не раз появлялся пьяным в кадре и на сцене. Да и за руль в нетрезвом виде сел не в первый раз.

То, что знаменитый актёр злоупотреблял алкоголем — секретом ни для кого не было. Он не раз появлялся пьяным в кадре и на сцене. Да и за руль в нетрезвом виде сел не в первый раз."Трудный возраст" — надпись на футболке любимого миллионами артиста, которая будто бы должна объяснить его неистребимую страсть к горячительным напиткам. В 56 он устроил смертельную аварию на Садовом кольце. Впрочем, и в былые годы воздержанием точно не отличался."Да пошли вы…"В гостиничном халате постояльцы сочинского отеля Ефремова, может, и не узнали бы. Но голос, вкупе с характерной неустойчивой походкой и безошибочной устремленностью к барной стойке, сомнений не оставляли. Это – точно он.Под высоким градусом он отдыхал – это кадры с "Кинотавра". И работал. По крайней мере, самарские зрители, которые сначала 35 минут ждали, пока любимый артист соблаговолит выйти на сцену, а потом тщетно пытались разобрать произносимые им со сцены слова, не сомневались, что творческая муза артиста Ефремова давно уже прячется на дне бутылки.Сам Ефремов, артист и гражданин, если удавалось застать трезвым — традиционно во всем винил журналистов: мол, гоняются за сенсацией. Ведь он, если и "подбухивает", то меру знает: "Слушайте, меня это не интересует. До свидания!"В том же лаконичном духе Михаил Ефремов высказывался и в 2009-м, когда, по сообщениям журналистов, он устроил аварию на Яузской улице Москвы.Очевидцы утверждали, что был пьян настолько, что не мог держаться на ногах. Только вот новость стремительно появившаяся в социальных сетях, так же молниеносно оттуда исчезла.Точно так же, как было это и еще четырьмя годами ранее, в январе 2005-го, когда Ефремов — по некоторым данным, — не справился с управлением и вылетел на встречку. Сидевший за рулем артист вроде бы разбил лицо. О других пострадавших он не упоминал.Каждая из этих аварий могла бы стоить Ефремову водительских прав, но он продолжал ездить за рулем. И нарушать – только в этом году штрафы ему выписывали не менее десяти раз."Как пишут многие СМИ, его неоднократно уличали в том, что его пьяным замечали не только на улице, но и за рулём. Почему его не задержали и не наказали, остаётся только догадываться. Может быть, в моменты управления в пьяном виде его никто не останавливал и не лишал за это. Но в принципе, мы знаем, что он довольно часто употреблял алкоголь. И в общем-то, кончилось это так, как должно было кончиться. Тем более, если человек сел за руль в пьяном виде — это, наверняка, далеко не в первый раз. А значит, трагедия, к сожалению, должна была произойти", — заявил Сергей Радько, автоюрист.В каждой из громких и преимущественно нетрезвых историй у Михаила Ефремова всегда находились защитники. То коллеги обвинят неблагодарную публику в "травле" большого артиста. То сами поклонники возмутятся: мол, уж слишком непримирим и прямолинеен их кумир, неудобен для окружающих, вот ему и мстят.Впрочем, сам Ефремов, если не кривил душой, то откровенно признавался, что именно диктует сложную траекторию его поступков: "Ребята (полицейским), поймите, мы такие же, как вы!"В театре "Современник", который когда-то создавал отец артиста, великий Олег Ефремов — к поступкам его постаревшего и пьющего сына тоже относились с пониманием. А сегодня, когда понимания хватать перестало, предпочли от оценок воздержаться. Мол, отпуск, пандемия, не сейчас."У нас нет никаких комментариев. Театр не дает никаких комментариев по поводу этого события. У нас сейчас идет отпуск. Мало того, что еще самоизоляция, так еще отпуск. Поэтому какую-либо информацию о трудовом контракте давать сильно рановато", — сообщила Елена Волкова, пресс-секретарь театра "Современник".Сам Ефремов рассказывал, что на самоизоляции скучал: мол, бары и рестораны закрыты, а пить дома ему якобы невесело. Впрочем, накануне способ прервать затянувшийся карантин он явно обнаружил. Пил один или в веселой компании, видимо, теперь ответят следователи. Но остановить потерявшего тормоза артиста, судя по всему, никто не сумел.-