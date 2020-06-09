В поселке Бушуиха Вологодской области пьяный 39-летний мужчина побил и дважды ограбил ребенка. Добычей преступника стали 450 рублей.

В поселке Бушуиха Вологодской области пьяный 39-летний мужчина побил и дважды ограбил незнакомого ему ребенка. Совокупной добычей преступника стали 450 рублей.Первый раз, как сообщает СК РФ по Вологодской области, грабитель, находясь в нетрезвом виде, пристал к мальчику возле магазина и потребовал деньги. Получив отказ, мужчина отнял имеющиеся средства силой, три раза ударив при этом ребенка.Позже в этот же день мальчик в помещении торгового заведения показал своей маме на обидчика. Мужчина не растерялся и вторично ограбил ребенка, выхватив деньги, которые тот держал в руке. После этого преступник сбежал.Вскоре грабителя задержали. Выяснилось что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос о его аресте на время проведения расследования. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж с применением насилия", предусматривающей в качестве наказания лишение свободы сроком до 7 лет.