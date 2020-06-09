Нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался в поддержку темнокожих тренеров. По мнению Стерлинга, несправедливо, что бывшие футболисты Сол Кэмпбелл и Эшли Коул не имеют должной практики.

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался в поддержку темнокожих тренеров. По мнению Стерлинга, несправедливо, что бывшие футболисты Сол Кэмпбелл и Эшли Коул не имеют должной практики."В премьер-лиге выступают 500 футболистов, треть из них темнокожие. Но среди люди с темным цветом кожи не представлены в тренерском корпусе. Английский футбол нуждается в переменах, чтобы люди разных этнических групп получили равные возможности", — приводит слова Стерлинга РИА Новости."Недавно стали тренерами замечательные в прошлом футболисты — Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул. Первые двое работают, а Сол и Эшли — нет. И ба темнокожие", — добавил Рахим.