Режим ЧС из-за засухи на Алтае пока вводить не будут. Как рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев, ситуация сложная, но оснований для этого нет. Об этом сообщает ГТРК Алтай.

Режим ЧС из-за засухи на Алтае пока вводить не будут. Как рассказал министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев, ситуация сложная, но оснований для этого нет. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".Еще осенью на 75% пашни аграрии зафиксировали нехватку влаги в почве. Весной в некоторых районах выпало не более 10% осадков от нормы. Июньские дожди ситуацию не изменили. Сейчас от засухи страдают восточная и западная Кулунда, Приалейская зона, предгорье. Но под критерии ЧС ситуация ни в одном районе не попадает.Посевная кампания в регионе еще не завершилась. Структура посевов из-за засухи в крае немного изменилась. Как отметил Александр Чеботаев, увеличились площади под кормовыми культурами, гречихой и льном.