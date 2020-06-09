Родственники погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. Близкие мужчины намерены привлечь Михаила Ефремова к ответственности.

Родственники погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. Близкие мужчины намерены привлечь Михаила Ефремова к ответственности.Племянница Сергея Захарова заявила, что актер совершил настоящее преднамеренное убийство. Ксения будет настаивать на максимальном наказании для Михаила Ефремова. "Но нам, если честно, от этого легче все равно не станет, так как человека уже не вернуть", – добавила родственница.У погибшего остались жена, двое детей и пожилая мать. Они сейчас находятся в Рязани. Из-за кризиса Сергей Захаров на время переехал в Москву, чтобы прокормить близких. Сначала он работал охранником, а потом решил стать курьером и развозил продукты.Напомним, произошла вечером 8 июня. Машина, в которой сидел актер, пересекла двойную сплошную и врезалась в фургон, где находился Сергей Захаров. Последнего доставили в тяжелом состоянии в больницу, позднее он скончался.8 Июн 2020 в 10:12 PDTВиновника ДТП отправили на экспертизу – оказалось, что он был сильно пьян. Против возбудили уголовное дело. Утром 9 июня актера отпустили из полиции под подпиской о невыезде. В настоящее время решается вопрос об аресте.