Воспитательницу детского сада и троих ее несовершеннолетних детей нашли мертвыми в Элисте. Тела обнаружил отец, вернувшийся с работы. Дверь в квартиру была заперта изнутри. На телах ..

Воспитательницу детского сада и троих ее несовершеннолетних детей нашли мертвыми в Элисте. Тела обнаружил отец, вернувшийся с работы.Дверь в квартиру была заперта изнутри. На телах умерших были обнаружены ножевые ранения. По версии правоохранителей, сначала 35-летняя женщина убила детей, которым было 4, 7 и 11 лет, а затем совершила самоубийство. Предположительно, у педагога была послеродовая депрессия, сообщает