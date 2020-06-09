После снижения Банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта отечественные кредитные организации начали снижать и свои ставки.

После снижения Банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта отечественные кредитные организации начали снижать и свои ставки."Альфа-банк" уменьшил ипотечную ставку на 0,4 процентного пункта — для покупки жилья на вторичном рынке и на рефинансирование ипотеки — по продуктам "Рефинансирование" и "Готовое жилье"."Промсвязьбанк" снизил ставки на 0,5-1,3 процентного пункта ставки на 0,5-1,3 п. п. по большинству своих ипотечных программ, включая кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, апартаментов, а также новых и готовых домов."Совкомбанк" снизил ставки на 0,5 процентного пункта по ипотеке на вторичном рынке и на 1,5 процентного пункта — на покупку квартиры в новостройке. "Росбанк дом" снизил стоимость ипотеки только для новых клиентов — на 0,5 процентного пункта.Остальные банки готовятся к снижению ставок, как следует из опроса РИА "Новости". В ближайшие 2-3 недели "Абсолют банк" планирует снизить ставку на 0,5 процентного пункта по покупке жилья на вторичном рынке. Ставки могут снизить и "Райффайзенбанк", "Московский кредитный банк" и "Уралсиб".И это не предел. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечала не раз глава ЦБ Эльвира Набиуллина.ЦБ РФ 24 апреля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5% годовых. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%: ЦБ в июне снизит ключевую ставку на 1%, в июле — на 0,5%, в I квартале 2021 года — еще на 0,5% до 3,5%.