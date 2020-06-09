У Земли Александра Первого экспедиция российского океанографического судна Адмирал Владимирский обнаружила в море Беллинсгаузена впадину глубиной 800 метров. При этом окружающие впадину глубины составляют порядка двух сотен метров.

У Земли Александра Первого экспедиция российского океанографического судна "Адмирал Владимирский" обнаружила в море Беллинсгаузена впадину глубиной 800 метров. При этом окружающие впадину у берегов Антарктиды глубины составляют порядка двух сотен метров."Такое явление у побережья — редкость", — заявили в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества."Дно моря Беллинсгаузена вблизи берегов Антарктиды имеет массу глубоких продольных борозд, — цитирует командира экспедиции капитана первого ранга Олега Осипова РИА Новости. — По-видимому, они были оставлены сползающими айсбергами и ледниками".Кругосветная экспедиция океанографического исследовательского судна Балтфлота "Адмирал Владимирский" продолжалась с 3 декабря 2019 года по 8 июня 2020 года. Она была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.Судно выполнило масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике. В частности, были уточнены координаты острова Петра Первого в Антарктике и местоположение береговой черты Земли Александра I и острова Ротшильд.По результатам кругосветки российского Военно-морского флота будут внесены изменения сразу в 14 морских карт.