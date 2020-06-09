Академик РАН Юрий Беленков считает, что коронавирус надолго останется в жизни россиян. Гражданам нужно готовиться к нескольким волнам COVID-19.

Академик РАН Юрий Беленков считает, что коронавирус надолго останется в жизни россиян. Гражданам нужно готовиться к нескольким волнам COVID-19.В ходе онлайн-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом, специалист заявил, что новая вспышка инфекции произойдет уже этой зимой. Однако к тому времени вирус перестанет быть агрессивным, так как уже многие люди переболеют.По словам академика РАН, за второй волной COVID-19 последуют третья, четвертая и даже пятая. Вирус заинтересован в том, чтобы жить долго. Эксперт призвал граждан соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты. "Они могут спасти вам и вашим близким жизнь", – отметил он.Согласно последним данным, заразились 485 253 человека. Лидером по числу инфицированных является Москва. В городе заболевание выявили у 198 590 граждан. За весь период выздоровели 242 397 жителей страны, умерли 6 142 пациента.8 Июн 2020 в 3:59 PDTНакануне мэр столицы Сергей Собянин . С 9 июня в Москве отменяются режим самоизоляции, цифровые пропуска и прогулки по расписанию. В то же время горожане должны будут дальше носить маски и перчатки в общественных местах.