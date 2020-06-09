Абонентам сотового оператора МТС, которые хотели бы по каким-то причинам использовать отличный от основного телефонный номер, предложили такую возможность. При этом речь не идет об оформлении виртуальной eSIM.

Абонентам сотового оператора МТС, которые хотели бы по каким-то причинам использовать отличный от основного телефонный номер, предложили такую возможность. При этом речь не идет об оформлении виртуальной eSIM.О новой услуге пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя МТС Алексея Меркутова. Дополнительный номер, за обслуживание которого придется доплачивать 49 рублей в месяц, предстоит подключать через приложение "МТС Коннект". Всего таких номеров каждый абонент - физическое лицо сможет подключить не более пяти.Тариф по умолчанию - повременной, но сразу после оформления можно перейти на одно из пакетных предложений оператора. Работать такой номер сможет только при подключении к мобильному интернету или Wi-Fi.По словам Меркутова, виртуальный номер может пригодиться для регистрации на сайтах знакомств, частных объявлений или в мессенджерах - везде, где абоненту по каким-то причинам не хочется "светить" свой основной телефон. При желании виртуальный номер можно будет перенести на реальную SIM-карту, посетив салон оператора, а если он больше не требуется - удалить.В "МегаФоне" и Tele2 заявили изданию, что их абонентам аналогичная услуга доступна с осени прошлого года, а "Вымпелком" (бренд "Билайн") предлагает аналогичную возможность корпоративным клиентам, использующим виртуальные АТС.