Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка ФК Открытие.

Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие".В марте средний чек за ЖКХ уменьшился на 4%, за апрель — на 10%.В мае больше всего россияне сэкономили на газе — на 8%. Возможно, помогло потепление в ряде регионов. Далее на втором месте по экономии – электроэнергия: средний чек оплаты уменьшился на 4%. В среднем оплата за квартплату снизилась на 3%. Вырос только средний чек за тепловодоснабжение — на 3%.В сравнении с маем прошлого года расходы граждан на жилищно-коммунальные услуги сократились сильнее — на 13%. Сокращение расходов на тепловодоснабжение достигло 33%, а квартплата — на 15%. Выросли расходы на газ (на 20%) и на электроэнергию — 4%, цитирует РИА "Новости" итоги исследования.Ранее Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок запрета на взимание пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.Минэнерго предлагает сохранить запрет до 31 мая, а для граждан, которые оказались в трудном положении, — до 31 июля. При этом министерство считает возможным ввести такой же запрет для малых и средних предприятий (МСП) из пострадавших отраслей.Уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился в апреле на 7%, а задолженность увеличилась на 11 миллиардов руб. Уровень собираемости платежей за теплоэнергию снизился на 12%, задолженность увеличилась на 16 миллиардов руб.По подсчетам Минэнерго, если запрет продолжит действовать до конца года, то выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 миллиардов руб., что плохо повлияет на ТЭК и поставит под угрозу надежность энерго- и теплоснабжения страны.Предложение о сокращении срока действия запрета включено в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики, документ направлен на рассмотрение правительства.Правительство в апреле ввело запрет на начисление штрафов и пени за неоплату услуг ЖКХ, запрет действует до конца года. Запрещено взыскивать неустойки за несвоевременную или неполную оплату за жилое помещение, коммунальные услуги и капремонт.Поставщики газа, электроэнергии, тепла и воды не могут взыскивать штрафы и пени с управляющих компаний или отключать снабжение за неоплату.