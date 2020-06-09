Житель Кемерово убил своего партнера по бизнесу, попытавшись скрыть следы преступления необычным образом. Мужчины поссорились из-за неудачного предприятия. Выяснилось, что они приобрели ..

Житель Кемерово убил своего партнера по бизнесу, попытавшись скрыть следы преступления необычным образом. Мужчины поссорились из-за неудачного предприятия.Выяснилось, что они приобрели за рубежом большую партию медицинских масок, однако часть товара не удалось продать из-за падения спроса. Между предпринимателями возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому удар ножом, а затем затащил его в машину и поджег автомобиль. Пострадавшему удалось выбраться, однако он позже он скончался от полученных травм. Преступник был задержан.