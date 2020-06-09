Футбольный защитник Михаил Меркулов, накануне покинувший Урал из Екатеринбурга, продолжит свою карьеру в Рубине. Казанцы объявили о подписании контракта с игроком.

Футбольный защитник Михаил Меркулов, накануне покинувший "Урал" из Екатеринбурга, продолжит свою карьеру в "Рубине". Казанцы объявили о подписании контракта с игроком.Меркулов стал игроком "Рубина" на правах свободного агента после того, как 31 мая у него истекло соглашение с "Уралом". Теперь же 26-летний футболист поставил подпись под контрактом со своим новым клубом на два года, сообщает официальный сайт клуба из столицы Татарстана.Михаил выступал за уральскую команду с 2015 года. Начиная с минувшей зимы он был переведен в дубль "Урала" из-за своего желания сменить команду. Всего в нынешнем сезоне он провел 18 матчей премьер-лиги и 2 — в Кубке страны. На свой счет он записал две голевые передачи.