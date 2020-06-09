Продажи смартфонов в России вернулись в мае к уровню, отмеченному в мае 2019 г. В апреле продажи рухнули более чем на 30%, заявила глава телеком-сектора GfK Rus Анна Шебек.

Продажи смартфонов в России вернулись в мае к уровню, отмеченному в мае 2019 г. В апреле продажи рухнули почти на 30%, заявила глава телеком-сектора GfK Rus Анна Шебек.По данным GfK, продажи смартфонов упали в апреле на 24% в количественном и 28% в денежном выражении. Но рынок приспособился к новым условиям, и к концу мая продажи сократились всего на 4% в количественном выражении, а в денежном выражении рынок оказался почти на том же уровне, что и в мае 2019 г., отметила Шебек в интервью ТАСС.В частности, онлайн-продажи смартфонов увеличились в апреле на 70% в годовом выражении, а в мае — на 104%.Спрос на премиум сегмент (цена смартфона свыше 50 тыс. руб.) вырос в мае на 20% в количественном выражении, в то время как в апреле показатель снизился на 28%.Газета "Известия" сообщила ранее, что, несмотря на восстановление спроса в мае, продажи смартфонов упадут в 2020 г. на 13,5-18%.По данным "М.Видео-Эльдорадо", в апреле-мае россияне приобрели почти 3,8 млн смартфонов на 60 млрд руб., причем 35% продаж пришлось на онлайн-площадки, что в два раза больше, чем в апреле-мае 2019 г.