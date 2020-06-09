В Петербурге начата подготовка к Алым парусам — главному торжеству выпускников Северной столицы. Уже известно, что салют точно будет.

В Петербурге начата подготовка к "Алым парусам" — главному торжеству выпускников Северной столицы. Уже известно, что салют точно будет.В ночь на вторник военнослужащие ЗВО начали работы по монтажу понтонов для салюта. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", для этого на пляже Петропавловской крепости смонтируют конструкцию площадью в 3,5 квадратных километра. С нее и будут салютовать выпускникам.Монтаж оборудования решено вести преимущественно по ночам, чтобы не затруднять автомобильное движение днем. В течение недели работы планирует завершить. А непосредственно праздник выпускников в этом году из-за пандемии решено проводить дистанционно. Но парусник обязательно выйдет в Неву.Напомним, что президент Владимир Путин рассказал, как родилась идея возродить "Алые паруса". Праздник стал настолько популярным, что теперь на торжествах выпускников сами школьники – в абсолютном меньшинстве. Порой кажется, что большинство гостей, – это иностранные туристы.