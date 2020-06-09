Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает ухудшаться. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает ухудшаться. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Несмотря на то, что в последнее время улучшение фиксируется в странах Евросоюза, в мировом масштабе положение ухудшается. По словам руководителя ведомства, ВОЗ получила данные о семи миллионах случаев заражения коронавирусом в мире и 400 тысячах умерших.Гебрейесус напомнил, что в течение девяти из последних десяти дней в мире ежедневно регистрировалось более ста тысяч новых заболевших. Он добавил, что почти три четверти случаев от 7 июня относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии.Также глава ВОЗ отметил рост случаев заболевания в большинстве стран Африки, в районах Восточной Европы и Центральной Азии. Он рассказал, что 9 июня Всемирная организация здравоохранения созывает онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся COVID-19 людей со здоровыми.25 Май 2020 в 10:55 PDTПо словам представителя ВОЗ в нашей стране Метилы Вуйнович, российская система здравоохранения должна быть готова на случай возможной второй волны проявления инфекции. Напомним, распространение началось в конце декабря 2019 года с китайского города Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира.