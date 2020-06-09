Британский телеканал Channel 4 купил у видеосервиса Start права на трансляцию сериала Содержанки. Шоураннером теленовеллы является известный режиссер Константин Богомолов.

Британский телеканал Channel 4 купил у видеосервиса Startправа на трансляцию сериала "Содержанки". Шоураннером теленовеллы являетсяизвестный режиссер Константин Богомолов.Телевизионщики Великобритании планируют показыватьроссийских "Содержанок" на онлайн-платформе Walter Presents. Также по условиямсделки покупатель имеет право пустить сериал в эфире Channel 4.Жители Соединенного Королевства узнают теленовеллуКонстантина Богомолова под другим названием. "Содержанок" переименуют в "RussianAffairs", что дословно с английского переводится как "Русские дела". Добавим,что за российскую драму зарубежные телевизионщики по некоторым данным заплатилипримерно 255 тысяч долларов.Хорошие деньги Start принесла предыдущая сделка с Amazon Prime Video.Поговаривают, что за право показа сериала "Содержанки" в некоторых европейскихгосударствах видеосервис компании Amazon заплатил около миллиона долларов. Вцелом продажа ленты за рубеж принесла ее создателям 86 миллионов рублей покурсу на 8 июня 2020 года.20 Янв 2020 в 12:16 PSTПо словам генерального директора Start Юлии Миндубаевой, производстводвух сезонов сериала Богомолова полностью окупилось.Она подчеркнула, что 80% выручки проекту дала платная подписка наStart.Между тем ходят слухи, что на съемкипервого сезона сериала "Содержанки" и маркетинг киношники затратили 200 миллионов рублей, а насоздание второй части – 160 миллионов рублей. Сейчас готовится продолжениетеленовеллы.