Британский телеканал Channel 4 купил у видеосервиса Start
права на трансляцию сериала Содержанки. Шоураннером теленовеллы является
известный режиссер Константин Богомолов.
Британский телеканал Channel 4 купил у видеосервиса Start
права на трансляцию сериала "Содержанки". Шоураннером теленовеллы является
известный режиссер Константин Богомолов.
Телевизионщики Великобритании планируют показывать
российских "Содержанок" на онлайн-платформе Walter Presents. Также по условиям
сделки покупатель имеет право пустить сериал в эфире Channel 4.
Жители Соединенного Королевства узнают теленовеллу
Константина Богомолова под другим названием. "Содержанок" переименуют в "Russian
Affairs", что дословно с английского переводится как "Русские дела". Добавим,
что за российскую драму зарубежные телевизионщики по некоторым данным заплатили
примерно 255 тысяч долларов.
Хорошие деньги Start принесла предыдущая сделка с Amazon Prime Video.
Поговаривают, что за право показа сериала "Содержанки" в некоторых европейских
государствах видеосервис компании Amazon заплатил около миллиона долларов. В
целом продажа ленты за рубеж принесла ее создателям 86 миллионов рублей по
курсу на 8 июня 2020 года.
20 Янв 2020 в 12:16 PST
По словам генерального директора Start Юлии Миндубаевой, производство
двух сезонов сериала Богомолова полностью окупилось.
Она подчеркнула, что 80% выручки проекту дала платная подписка на
Start.
Между тем ходят слухи, что на съемки
первого сезона сериала "Содержанки" и маркетинг киношники затратили 200 миллионов рублей, а на
создание второй части – 160 миллионов рублей. Сейчас готовится продолжение
теленовеллы.