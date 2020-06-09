Баскетболист подмосковного клуба Химки Алексей Швед продолжит свою карьеру в составе команды из Московской области. Защитник химчан поставил подпись под контрактом на два года.

Баскетболист подмосковного клуба "Химки" Алексей Швед продолжит свою карьеру в составе команды из Московской области. Защитник химчан поставил подпись под контрактом на два года.Об этом сообщает Encestando. Срок действия его нынешнего договора завершался текущим летом. После его завершения 31-летний игрок становился свободным агентом и мог продолжить свои выступления уже в другом клубе.Напомним, что ранее агент Шведа Обрад Фимич признавался, что он со своим клиентом готов выйти на рынок свободных агентов. Приоритетом для него было продолжение карьеры в Европе. При этом Алексей отмечал, что в "Химках" ему комфортно.