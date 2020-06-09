Более половины декадной нормы осадков выпало на Череповец за два с половиной часа, некоторые участки городских дорог оказались затоплены и автомобилисты столкнулись с серьезными затруднениями, некоторые водители так и не сумели преодолеть возникшие водные преграды.

Обильные дожди стали причиной подтоплений в Череповце – очевидцы публикуют в Сети ролики, запечатлевшие затруднения, с которыми пришлось столкнуться автомобилистам.Как сообщают местные СМИ, во вторник, 9 июня, в городе выпало более половины декадной нормы осадков, вызвавшие затопления на отдельных участках дорог и во дворах.По словам мэра Череповца Вадима Германова в городе работают сотрудники "Водоканала", проверяющие состояние ливневой канализации, инспекторы ДПС разбираются с образовавшимися пробками.Отмечается, что наблюдались сбои в движении городского транспорта, выбивавшегося из графика и вынужденно изменить маршруты движения.