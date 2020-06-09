Петербургский школьник, заявивший накануне, что был жестоко избит подростками, признался, что на самом деле получил травмы при падении в люк.

Петербургский школьник, заявивший накануне, что был жестоко избит подростками, признался, что на самом деле получил травмы при падении в люк, передает "Интерфакс".Как сообщили в пресс-службе управления СКР, установлены два очевидца, из пояснений которых следует, что мальчик упал в заброшенный канализационный люк, после чего самостоятельно вылез из него и убежал. Родственникам мальчик признался, что историю об избиении выдумал, так как боялся наказания.Мать ребенка сообщила в соцсетях о том, что в Парголово неизвестные подростки избили ее 10-летнего сына, после чего он был госпитализирован с рваными ранами и переломом руки.