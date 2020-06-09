Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии. Таганский суд Москвы в ближайшие часы должен решить вопрос об избрании для актера меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте.

Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии. Таганский суд Москвы в ближайшие часы должен решить вопрос об избрании для актера меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте.Авария произошла на Садовом кольце поздно вечером. В районе Смоленской площади внедорожник, за рулем которого находился Ефремов, без видимых причин вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фургоном. Водитель оказался заблокирован в покореженном автомобиле. А вот артист практически не пострадал. Медийную персону сразу узнали и стали снимать происходящее. По словам очевидцев, Ефремов мчался по кольцу на огромной скорости и был нетрезв.Всю ночь врачи НИИ скорой помощи им Склифосовского боролись за жизнь пострадавшего в ДТП Сергея Захарова. У него диагностировали открытый перелом бедра, перелом ребер и черепно-мозговую травму. А рядом с больницей дежурили родственники.- С вами связывались? Извинения приносились?- Нет.- Какого наказания ждете?- Тюремного.- Хочется, чтобы меньше таких случаев в нашей стране было, люди пьяные за руль не садились, вне зависимости от того, заслуженный артист или нет. Жизнь каждого человека священна и неприкосновенна. А наказание предусмотрено законом.Несмотря на усилия врачей, Сергей Захаров скончался. Сегодня возле здания суда нам удалось поговорить с работодателем погибшего."Водитель был дисциплинированный, за машиной всегда ухаживал, недавно ему был выдан новый автомобиль, как ценному сотруднику. Поэтому весь коллектив скорбит. Сейчас мы хотим помочь родственникам", — рассказал Сергей Даньшов, руководитель транспортного отдела компании по доставке продуктов (работодатель погибшего в ДТП Сергея Захарова).По статье 264 УК Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. В прессе появлялась информация, что артист признал свою вину, но позже ее опровергли.