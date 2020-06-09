Новые правила Федеральной таможенной службы (ФТС) об оформлении экспресс-грузов, вступившие в силу в мае, привели к задержкам в доставке международных посылок. Некоторые не могут получить свои онлайн-покупки с 18 мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей служб доставки Boxberry, DPD и СДЭК.

Новые правила оформления экспресс-грузов Федеральной таможенной службой (ФТС), вступившие в силу в мае, привели к задержкам в доставке международных посылок. Некоторые не могут получить свои онлайн-покупки с 18 мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей служб доставки Boxberry, DPD и СДЭК.По словам директора Boxberry International Марата Артуганова, таможня стала дольше обычного обрабатывать международные посылки после того, как в мае начал на практике действовать новый приказ ФТС. Согласно ему в одну таможенную декларацию экспресс-грузов теперь можно включать товары из не более чем 100 посылок.Раньше ПО таможни позволяло составлять одну декларацию на 500 отправлений, теперь же сотрудникам приходится оформлять в 5 раз больше бумаг. Кроме того, десятикратно увеличилось число назначаемых досмотров, и с прежним числом инспекторов таможня перестала справляться с ними.По оценке директора департамента развития международного бизнеса DPD в России Сергея Денисова, задержки с оформлением посылок из зарубежных интернет-магазинов на таможне начались 18 мая, а увеличение срока доставки из-за них может составлять от пяти дней. При этом не успеть в срок могут до 90% трансграничных покупок.В службе доставки СДЭК изданию заявили, что задержки составляют 1-2 дня, а представитель DHL Express сообщил, что компания "не наблюдает массовых проблем с посылками на таможне".В последние годы российские регулирующие нормы в отношении трансграничных покупок постепенно ужесточаются. С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза для таких заказов снизили с 500 до 200 евро, правда, теперь он действует на одну покупку (заказы за месяц не суммируются), а размер пошлины снижен вдвое - с 30% до 15%. По прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли на 2019-й год число посылок, поступивших в Россию из иностранных онлайн-магазинов, должно было достичь 450 млн штук. А общий объем трансграничной торговли оценили в 680 млрд рублей.