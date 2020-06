Исходно намеченная на 4 июня презентация видеоигр, предназначенных для игровой консоли PlayStation следующего поколения, была перенесена из-за протестов и беспорядков в США — в Sony решили, что время для анонса неподходящее и должны быть услышаны более важные голоса. Теперь японская компания объявила новую дату, когда покажут игры для PlayStation 5.

Исходно намеченная на 4 июня презентация видеоигр, предназначенных для игровой консоли PlayStation следующего поколения, была перенесена из-за протестов и беспорядков в США - в Sony решили, что время для анонса неподходящее и "должны быть услышаны более важные голоса". Теперь японская компания объявила новую дату, когда покажут игры для PlayStation 5.Как следует из публикации в официальном аккаунте PlayStation в Twitter, "будущее гейминга на PS5" покажут 11 июня. Онлайн-трансляция по адресу playstation.com/ps5 начнется в 11 вечера по московскому времени.See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd- PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020Ключевой особенностью PlayStation 5 должна стать полноценная поддержка игр в сверхвысоком разрешении, а разрешение 4K будет для консоли базовым. Тем не менее, разрешение онлайн-трансляции составит 1080p, а частота кадров - весьма скромные по меркам геймеров-энтузиастов 30 кадров в секунду. В Sony объясняют это стремлением облегчить подготовку материалов для трансляции в условиях карантина и удаленной работы сотрудников.Поступление в продажу PlayStation 5 (как и ее главного конкурента, Xbox Series X) ожидается в конце года, в сезон предрождественского потребительского ажиотажа. При этом Microsoft уже полностью раскрыла дизайн консоли, ее характеристики и показала первые игры для нее.