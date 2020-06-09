Злоумышленник неожиданно напал на прохожего и, применив физическую силу, отобрал рюкзак, в котором находились личные вещи и денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно ОМВД по району Вешняки ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в грабежах, совершенных на территории столицы.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 50-летнего жителя Московской области. Мужчина рассказал, что на Снайперской улице неожиданно сзади на него напал неизвестный и, применив физическую силу, отобрал рюкзак, в котором находились личные вещи и денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Вешняковской улице задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний приезжий.В ходе следствия было установлена причастность подозреваемого к аналогичному преступлению, совершенному в отношении 62-летней женщины. Протерпевшая рассказала, что в Вешняковском проезде неожиданно неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сумку, в которой находился мобильный телефон и документы на ее имя.Следствием ОМВД России по району Вешняки г. Москвы и дознанием ОМВД России по Рязанскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73