Злоумышленники проникли в автомобиль, завели его и скрылись. Они намеревались продать машину на автозапчасти...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО, ОМВД России по району Западное Дегунино совместно с коллегами ОБ ДПС ГИБДД задержали подозреваемых в совершении кражи автомобиля.В дежурную часть полиции поступило заявление от генерального директора транспортной компании. Он сообщил, что неизвестный тайно похитил автомобиль «Газель Некст», принадлежащий фирме, который находился на парковке, расположенной на Ижорской улице. Сумма материального ущерба составила свыше 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на Ленинградском шоссе данная машина была остановлена, а подозреваемые, находившиеся в салоне, задержаны. Ими оказались 32-летний приезжий мужчина и 23-летний житель столицы. Установлено, что злоумышленники проникли в автомобиль, завели его и скрылись. Они намеревались продать машину на автозапчасти. Однако они не смогли довести свой противоправный умысел до конца, так как были остановлены сотрудниками полиции. В настоящее время автомобиль возвращён владельцу.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго задержанного - в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495)601-03-29