Злоумышленник являлся знакомым потерпевшей, знал данные ее банковской карты и благодаря этому беспрепятственно делал ставки в букмекерских конторах с ее счета...

Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты.В полицию обратилась 21-летняя жительница столицы. Девушка рассказала, что с ее банковского счета неизвестный похитил денежные средства. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на улице Берзарина. Им оказался 25-летний безработный мужчина.Установлено, что подозреваемый являлся знакомым потерпевшей, знал данные ее банковской карты и благодаря этому беспрепятственно делал ставки в букмекерских конторах с ее счета. Через её мобильный телефон он подтверждал транзакции на перевод денежных средств, после чего удалял сообщения, чтобы заявительница ничего не узнала. Такие операции он производил в течении нескольких дней.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-группа УВД по СЗАО(499) 192-59-56